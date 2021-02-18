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百度去年Q4獲利跌25% 在美盤後漲逾3%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
百度去年第4季獲利大幅衰退25%。路透
百度去年第4季獲利大幅衰退25%。路透

大陸搜尋引擎百度18日發布去年第4季財報，營收人民幣302.6億元，年增5%，優於市場預期；獲利（非美國通用會計準則）為人民幣68.6億元，年跌25%。

財報顯示，百度去年全年營收人民幣1,071億元，年比持平；獲利（非美國通用會計準則）人民幣220億元，年升21%。

百度於美股17日收盤後漲3.33%，至318.96美元。

騰訊網報導，百度創辦人、董事長李彥宏表示，新的一年，百度作為領先的AI生態型公司，將抓住雲端服務、智慧交通、智慧駕駛及其他人工智慧領域的巨大市場機遇。同時，百度也將充分發揮自身龐大的網路用戶群優勢，提供更多非廣告服務。

百度首席財務官余正鈞表示，經過多年在科研、AI晶片設計、開發者社區、專利及人才培養上的投入，百度將人工智慧轉變為一個又一個創新應用案例。去年第4季，百度智慧雲憑借差異化的AI解決方案優勢年增67%。

去年全年，百度App月活躍用戶數達5.44億，每日登錄用戶占逾70%，年升18個百分點；百家號創作者數量達380萬，其中原創作者數量是一年前的近三倍。

百度預計，今年第1季營收總額將介於人民幣260億元到285億元，年增15%到26%，核心收入年增26%到39%。

百度

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