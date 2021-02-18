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牛年開市 人民幣即期、中間價雙雙貶值

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣對美元即期匯率牛年首個交易日開低120個基點，報6.4500元對1美元。美聯社
人民幣對美元即期匯率牛年首個交易日開低120個基點，報6.4500元對1美元。美聯社

春節長假後第一個交易日，人民幣對美元即期匯率18日開盤貶值120個基點，報6.4500元對1美元。前一個交易日人民幣即期匯率收盤報6.4380元。

據上海第一財經報導，大陸外匯交易中心公布數據顯示，人民幣中間價18日報6.4536元對1美元，下調145個基點。前一交易日人民幣對美元中間價報6.4391元。

另，大陸央行18日公開市場開展人民幣200億元7天期逆回購操作，今日2,800億元逆回購和人民幣2000億元MLF（中期借貸便利）到期。

分析稱，春節前資金面的超預期波動主導利率上行，春節後存在一定流動性缺口，資金面預計維持緊平衡。大陸當前貨幣政策仍然是以穩為主，尚不需擔憂貨幣政策的轉向。

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