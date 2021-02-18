大陸春節全國快遞量暴增260% 高達6.6億件

大陸國家郵政局18日表示，今年春節期間，就地過年人群的寄遞需求明顯增加，郵政快遞業由往年的「全年無休」切換到「春節不打烊」的新模式。據國家郵政局監測，春節期間（2月11日至17日），大陸全國郵政快遞業累計攬收和投遞快遞包裹6.6億件，年比增長260%。

分地區來看，攬收和投遞量年比增長最快的都是中部地區，增幅分別達到359%和260%。河南、江西、廣東、浙江等省份的攬收量和投遞量，年比增幅更都超過300%。

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟指出，今年春節期間，就地過年人群的寄遞需求明顯增加。國家郵政局指導郵政快遞企業按照「不打烊、不休網、不積壓」的原則，加強與上游商家對接，動態調節運力和人力，確保寄遞渠道的有序暢通。

今年參與「春節不打烊」的快遞業者，除了郵政、順豐、京東等三大企業外，中通、韻達、極兔、德邦、蘇寧等業者今年春節也持續運送快遞、包裹，光是郵政快遞就預先安排超過100萬名快遞員春節留守。

此外，今年春節大陸快遞的物品也有明顯變化。大陸國家郵政局郵政業安全中心主任王豐表示，春節快遞包裹承載的品類大多是食品、農特產品和親人朋友之間互寄的禮物，這也直接反映了大陸當前線上消費的蓬勃活力。