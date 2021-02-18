能源消費雙控 10省市超額達標

大陸國家發展改革委消息，據大陸《節約能源法》和大陸國務院有關規定要求，大陸國家發展改革委會同有關部門對各省（區、市）2019年度能源消費總量和強度雙控措施落實和目標完成情況進行考核。其中，北京等10省（市）考核結果為超額完成等級，河北等18省（區）考核結果為完成等級。

據新華社報導，北京、天津、上海、安徽、福建、河南、廣東、重慶、四川、甘肅10省（市）考核結果為超額完成等級；河北、山西、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、江西、山東、湖北、湖南、廣西、海南、貴州、雲南、陜西、青海、寧夏、新疆18省（區）考核結果為完成等級；遼寧考核結果為基本完成等級；內蒙古考核結果為未完成等級。

對考核結果為超額完成等級的北京等10省（市）予以通報表揚；對考核結果為未完成等級的內蒙古自治區予以通報批評。

大陸國家發展改革委有關負責人表示，各地區、各部門要認真落實大陸中央、國務院能源消費總量和強度雙控工作部署，堅持和強化能耗雙控制度，全面提升能源利用效率，有效倒逼產業結構和能源結構調整，加快全面綠色轉型，切實推動生態文明建設和高質量發展。