疫情降溫 吉林通化生產提速

受移入性疫情影響月餘的吉林省通化市，從17日零時起，將5個小區調整為中風險地區，其他區域均調整為低風險地區。目前，當地一批重點企業已經順利復工復產，官方將加快推進生產生活秩序全面恢復。

中新社報導，在17日召開的通化市疫情防控第二十九場記者會上，通化市衛健委主任王樹東介紹，按照精準管住極少數、科學放開大多數原則，當地將科學彈性把握小區、樓棟、單元出入限制，引導民眾安全有序流動，逐步恢復正常生產。

截至2月16日24時，通化市累計報告新冠病毒感染者320例。目前在院治療確診病例70例，現有無症狀感染者3例。累計治癒出院和解除隔離醫學觀察246例。

據王樹東介紹，對治癒出院的患者和解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者，嚴格落實中醫康復治療14天、居家隔離醫學觀察14天、健康隨訪管理14天措施，在此期間按要求進行核酸檢測並到定點醫院隨訪、複診。

據通化市發改委主任楊明介紹，當地成立了防控指導、用工服務、交通物流、政策落實、要素保障五個工作專班，全力推進復工復產復市和項目建設。截至2月16日，全市357戶重點企業，已復工233戶，復工率65.27%。

楊明說，通化市簡化了復工復產復市流程。企業向屬地行業主管部門報備，經當地疫情防控指揮部進行人員篩查取得工作證、通行證後，即可組織復工復產復市，服務工作24小時內完成。