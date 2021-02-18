支付寶統計 上海人最愛過年發紅包

支付寶數字（數位）生活平台17日發布的新春數據報告顯示，上海位列全大陸最愛發紅包城市排行榜第一名，收紅包的人數比去年同期增加超過210%。

中新社引述支付寶數據顯示，今年大陸人參與紅包拜年增加了267%，長輩們也更愛在線上派紅包了，60歲以上中老年人發紅包增長了210%，收紅包增長了近430%。江浙滬、廣東地區幾乎包攬了最愛發紅包的前十名。

春節長假對消費的拉動作用，也輻射到大陸商超零售行業。全大陸熱門商圈的支付寶交易金額平均增108%，上海豫園商圈比去年春節增長305%，僅次武漢吉慶街，排名全大陸第二。

此外，上海人在電影院的消費排名全大陸第二，在spa、美甲美睫、汗蒸桑拿（三溫暖）、足療按摩的消費排名，則都位居全大陸第一。