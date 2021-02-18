抖音搜索用戶 威脅龍頭百度

字節跳動CEO張楠昨（17）日透露，旗下的抖音視頻搜索每月活躍用戶數已超過5.5億。

這是抖音首次公布搜索活躍用戶數，也間接表明，抖音搜索已超越微信搜一搜的月活用戶5億，並將威脅百度搜索的龍頭地位。

界面新聞報導，張楠還進一步宣布，未來一年抖音將加大對視頻搜索的投入力度。顯示在行動互聯網時代，透過App打造「內容+服務」已是大勢所趨。

張楠是在發布抖音搜索首支年度短片和春節抖音數據報告時透露，抖音視頻搜索月活用戶已超過5.5億。張楠認為，行動端平台視頻化，搜索作為信息獲取最直接的途徑，也在視頻化。

平台搜索從百度的傳統圖文搜索，走向行動端微信搜索，如今更進一步朝App的視頻搜索，難度更大。

張楠說：「抖音希望成為視頻版百科全書，那視頻搜索就將是這部書的索引，是尋找答案，收獲新知的入口。」

張楠隨後也在個人微頭條招兵買馬，表示未來一年，抖音將加大對搜索的投入力度，歡迎對視頻搜索感興趣的人加入。

可以看出視頻搜索是抖音今年業務重點，由於搜索是用戶主動獲取信息的行為，更適合分發長時效內容，有助於抖音的內容生態建設。

字節跳動同時也發布今年春節抖音數據報告，統計顯示「煙花（煙火）」 觸及率最高，被搜索了448萬次。

此外，春節抖音熱門搜索詞前五分別為新年快樂，春晚直播，春晚紅包雨，劉德華，你好李煥英，與春節期間的熱點話題基本一致。