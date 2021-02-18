抖音搜索用戶 威脅龍頭百度

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

字節跳動CEO張楠昨（17）日透露，旗下的抖音視頻搜索每月活躍用戶數已超過5.5億。

這是抖音首次公布搜索活躍用戶數，也間接表明，抖音搜索已超越微信搜一搜的月活用戶5億，並將威脅百度搜索的龍頭地位。

界面新聞報導，張楠還進一步宣布，未來一年抖音將加大對視頻搜索的投入力度。顯示在行動互聯網時代，透過App打造「內容+服務」已是大勢所趨。

張楠是在發布抖音搜索首支年度短片和春節抖音數據報告時透露，抖音視頻搜索月活用戶已超過5.5億。張楠認為，行動端平台視頻化，搜索作為信息獲取最直接的途徑，也在視頻化。

平台搜索從百度的傳統圖文搜索，走向行動端微信搜索，如今更進一步朝App的視頻搜索，難度更大。

張楠說：「抖音希望成為視頻版百科全書，那視頻搜索就將是這部書的索引，是尋找答案，收獲新知的入口。」

張楠隨後也在個人微頭條招兵買馬，表示未來一年，抖音將加大對搜索的投入力度，歡迎對視頻搜索感興趣的人加入。

可以看出視頻搜索是抖音今年業務重點，由於搜索是用戶主動獲取信息的行為，更適合分發長時效內容，有助於抖音的內容生態建設。

字節跳動同時也發布今年春節抖音數據報告，統計顯示「煙花（煙火）」 觸及率最高，被搜索了448萬次。

此外，春節抖音熱門搜索詞前五分別為新年快樂，春晚直播，春晚紅包雨，劉德華，你好李煥英，與春節期間的熱點話題基本一致。

抖音 春節 微信

延伸閱讀

拜年數位化 中國民眾短片拜年增11倍

「角頭-浪流連」近8千萬奪賀歲檔冠軍 「緝魂」緊追

藏妻24年才結婚！劉德華親揭不辦婚禮原因

直播帶貨風潮夯 抖音搶攻電商大餅

相關新聞

「螞蟻」喊卡爆內幕 習防太子黨

華爾街日報十六日報導，阿里巴巴創辦人馬雲創辦的「螞蟻集團」原訂去年底在大陸首度公開上市（ＩＰＯ），遭大陸國家主席習近平「...

港股漲不停 A股好兆頭

A股今（18）日牛年開盤，春節假期A股休市期間，全球市場漲聲一片，香港恆生指數昨天更是站上3萬1,000點，為2018年...

上海新能源車 買氣大爆發

上海新能源汽車政策出爐後維持免費牌照政策，讓原本觀望的買氣爆發，不少車企推出新春不打烊服務，往年春節乏人問津的新能源汽車...

陸春節零售消費 不如預期

大陸商務部昨（17）日發布，今年春節黃金周的零售消費突破人民幣8,000億元大關，從除夕至正月初六（2月11日至17日）...

就地過年 帶動宅經濟、微需求

疫情影響，大陸提倡「就地過年」帶動宅經濟、微需求、特產潮、鮮花熱等春節消費模式，電商多領域業績「開紅盤」，成長一至四倍；...

支付寶統計 上海人最愛過年發紅包

支付寶數字（數位）生活平台17日發布的新春數據報告顯示，上海位列全大陸最愛發紅包城市排行榜第一名，收紅包的人數比去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。