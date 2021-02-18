中國中免股價年漲四倍

受益於疫情無法出國旅遊，海外消費大量回流，全球最大的免稅零售商中國中免股價一年內飛漲近四倍，春節假期前的2月10日股價創歷史新高，去年第4計季淨利更是暴增逾600%。

21世紀經濟報導，2019年中國中免剝離旅行社業務，將子公司國旅總社100%股權轉讓給中國旅遊集團，從此告別過去旅行社+免稅業務的結構，之後改名中國中免，一躍成為全球最大的免稅零售商，銷售額超過Dufry、樂天和新羅。

中國中免日前披露的業績快報顯示，2020年全年營收首次衝上人民幣500億元大關，第4季淨利暴增逾600%。在股價方面，外資持續大幅買入，春節假期前的2月10日，中國中免上漲7.82%，收盤價為人民幣387.86元，創歷史新高。

近一年來，公司股價從80元開始步步猛升，至今累計上漲395.4%，股價翻了將近四倍。

中國中免股價暴漲的背後，意味有錢人紛紛回大陸「買買買」。在疫情籠罩之下，出境旅遊變少，但消費需求還在，免稅業者包攬大量海外消費回流。特別是今年春節，購買免稅品成為到海南旅客的不二之選，海南各離島免稅購物店在2月13日出現客流高峰，中國中免成為背後的大贏家。

數據顯示，2020年全球個人奢侈品市場交易額年減23%，遭受重創。但大陸奢侈品消費卻逆勢上揚48%，達人民幣3,460億元，成為全球奢侈品消費唯一正增長的國家。大陸消費者在境外的奢侈品購買比率，從之前的70%下降到30%。

根據大陸民航局官方數據，2020年全年旅客運輸量銳減2.4億人次，機場免稅店遭受衝擊。市場分析，中免未來最大的增長引擎，在於離島免稅業務。截至今年1月，海南島共有五家免稅經營業者，合計十間免稅店，中免就占了六家。