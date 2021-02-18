陸春節零售消費 不如預期

大陸商務部昨（17）日發布，今年春節黃金周的零售消費突破人民幣8,000億元大關，從除夕至正月初六（2月11日至17日）七天零售和餐飲企業銷售總額達人民幣8,210億元（約新台幣3.6兆元），比去年成長28.7%，但去年因為疫情衝擊，比較基期較低，該銷售數據不如外界預期。

儘管「就地過年」政策厲行，但在「網上年貨節」催動下，今年春節消費比去年增長28.7%；但較前（2019）年春節消費破人民幣1兆元，顯然還未恢復元氣。

據官方統計，今年春節黃金周七天消費總額達人民幣8,210億元，其中，網路零售額人民幣1,220億元，以網路餐飲銷售額增長135%最亮眼，同時，年夜飯系列商品銷售額比去年春節增長54.9%，潛力最大。

值得一提的是，疫情持續下大陸2020年收入增速嚴重放緩、消費大幅下降，全年消費出現近40年首次負增長。

今年初疫情反覆，大陸各地防控厲行「就地過年」，大陸商務部因此在春節啟動為期一個月的網上年貨節，鼓勵網購採辦年貨、趕大集。

「春節不打烊，網路辦年貨」的模式奏效，今年春節黃金周重點零售和餐飲企業實現銷售額約8,210億元，比去年春節黃金周增長28.7%。

但相較2019年春節零售餐飲銷售額人民幣突破1兆元，達1兆50億元，要恢復疫情前的消費榮景，還需要再加把勁。

而網購消費也帶動網路支付，中國銀聯統計，春節假期前六天（除夕至正月初五）銀聯網路線上交易金額達人民幣1.18兆元，較去年同期增長3.9%，春節前六天的交易金額也是歷年春節同期最高值。

從大陸各地的消費統計來看，春節長假前六天，重慶、新疆和青海消費金額增長最快，增幅均超過一成。