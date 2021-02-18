阿里平台發貨量增四倍

大陸春節七天假期昨（17）日結束，阿里巴巴發布春節消費報告，今年有1億人選擇就地過年，改變了新的消費趨勢，各大平台、商家春節不打烊，發貨量是2019年春節的四倍（2020年因多地封城不列入比較），而「三通一達」快遞配送則創逾八倍。

天貓零售消費統計，今年年貨消費更加智能化，孝敬長輩有了「新三大件」：掃地機器人、擦窗機器人等「黑科技」年貨的消費增速超100%、300%，洗地機漲幅超過18倍。

淘寶統計，疫情影響，健康年禮崛起，包括同仁堂、片仔癀等知名保健品牌，銷售都翻倍增，按摩槍比去年春節成交額漲超過七倍。

今年年夜飯消費「一人食」、「半成品」銷售異軍突起。外賣平台餓了麼統計發現，年夜飯半成品外賣大幅增長四倍。