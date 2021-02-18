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特斯拉Model 2年底亮相

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

特斯拉最平價的電動車Model 2傳出將在大陸生產，陸媒推估售價最低可能只要人民幣16萬元（約新台幣70萬元），並且最快將在今年底的廣州車展上亮相。

據外媒 MSPoweruser 報導，特斯拉希望為中國大陸和歐洲等對價格更敏感的市場開發一款緊湊型電動汽車，而如今特斯拉已經完成了這款新車的開發，最快可能今年在上海廠投入生產。

綜合各方消息，這款新車幾乎可以確認就是此前曾傳出的特斯拉Model 2。為了加快上市的速度，Model 2將採用Model 3平台打造，並採用成本更低的磷酸鋰鐵電池（目前該電池僅裝備在Model 3標準續航後驅版車型）。這也符合特斯拉執行長馬斯克提出的「讓更多的中國人買得起特斯拉」的說法。據了解，去年9月在特斯拉舉辦「電池日」中，馬斯克表示，三年內將推出一款價格為2.5萬美元（合16萬人民幣）的電動車。

陸媒汽車頭條報導，Model 2的到來時間比想像中的更早一些，根據特斯拉此前的種種動作來看，Model 2將是一款具備濃濃中國風的車型。

特斯拉 馬斯克 人民幣

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