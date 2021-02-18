港股漲不停 A股好兆頭

A股今（18）日牛年開盤，春節假期A股休市期間，全球市場漲聲一片，香港恆生指數昨天更是站上3萬1,000點，為2018年6月以來首次，近三年高點，將對A股開盤產生正向刺激。

港股昨天開高走高，恆指收盤31,084點，再創32個月收盤新高，上漲338點，漲幅1.1%，牛年開紅盤以來已連漲兩天，若加上春節前的開盤日，恆指已連漲七天。

對於海外市場的火熱走勢，海通證券表示，假期海外股市紛紛上漲，有助A股延續節前漲勢，市場進入基本面和情緒面驅動的牛市第三階段。

從券商最新研報來看，2月以來券商發布近1.000份評級為買入或強推的研報，其中43檔股票的預期上漲空間超過50%，八檔有望翻倍。包括北部港灣、木林森、星期六、美格智慧、中國長城、紅相股份、鼎捷軟體、金晶科技等個股的預期上漲空間都在100%以上。

包括愛美客、中國中免在內的多檔熱門龍頭股更是已經突破券商近期給出的目標價。

股價逼近券商近期給出的最高目標價的還有順豐控股，2月10日順豐控股漲停，股價收在人民幣117.1元，逼近中金公司2月5日給出的120.7元目標價。

一些公司因今年第1季業績有望大增，而受到券商青睞。還有一些公司是由於股權激勵計畫實施，營收增長有望獲得保障，因此被券商看好，例如東北證券給予星期六人民幣33.58元的目標價，尚有119%的預期上漲空間。

金融股中，平安銀行與中國平安推薦的券商較多。平安銀行本月被七家券商出具目標價，預期空間在15%至39%之間；中國平安被國信證券、華泰證券等五家券商看好，預期空間在15%至44%之間。