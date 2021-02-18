上海新能源車 買氣大爆發

上海新能源汽車政策出爐後維持免費牌照政策，讓原本觀望的買氣爆發，不少車企推出新春不打烊服務，往年春節乏人問津的新能源汽車銷售店今年卻人頭攢動，看車、買車的消費者絡繹不絕，甚至現在下訂特斯拉Model Y車款，得要等三個月才能領車。

不只是特斯拉，造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車店內也有不少消費者，兩家公司的銷售人員均表示，今年春節汽車銷售異常火爆，訂車的消費者比平時都要多。

澎湃新聞報導，上海市中心的特斯拉體驗店銷售人員王新表示，Model 3現在下訂單後，要三到五周後才能領車，休旅車Model Y現在下訂單大概要到5、6月才能領車，「其實只要在1月4日之後下訂單，領車基本上都是這個時間，若是4、5月下訂單，Model Y領車至少要等到10月。」

王新指出，這幾天很多人下訂單，甚至比年前都要多，店裡早就不統計一天賣多少輛車了，銷售都比較著急地想，怎麼讓自己的客戶早點拿到車，可惜也沒任何辦法幫客戶插隊，只能讓客戶按照下訂單的時間排隊等。

王新介紹，目前店內Model 3和Model Y的銷量比例大約為4：6，「銷售不會特意推薦客戶去購買某款車型，主要還是看客戶自己的預算和需要，如果不是家庭用車或長途旅行特別多，Model 3其實是個很好的選擇。」

新能源車熱賣跟政策加持有關，上海市政府10日最新公布「上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法」，新辦法明確個人用戶名下沒有使用上海市專用牌照額度註冊登記新能源汽車的，可以繼續免費申領新能源專用牌照額度，辦法自今年3月1日起施行，也就是今年1月1日至2月28日期間，消費者購買新能源汽車，申請專用牌照額度，仍可按照本市上一輪新能源汽車政策辦理。

王新及蔚來、小鵬店內的銷售均表示，新辦法公布後，讓不少本在猶豫的消費者放心地去選購新能源車。

王新指出，年前有部分客戶擔心購買新能源車後，政府不再發放免費牌照，所以就在觀望，但新辦法公布後，年前這部分觀望的消費者果斷下單，這也是購車人群增多的一個重要因素。