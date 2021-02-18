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德陽渝北展開農業科技深度合作

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導

四川德陽國家農業科技園區與重慶渝北國家農業科技園區，近日簽訂戰略合作協議，雙方將在產業互助、農業科技創新人才互通、科技成果共用等方面進行深度合作。此舉也是德陽積極融入成渝地區雙城經濟圈建設的又一舉措。

根據協議，雙方將利用各自產業優勢及全大陸供應鏈，共同打造特色農產品行銷方案，培育地標農產品，擴大品牌影響力，提升產業效益，實現園區所在農業增效，農民增收，農村繁榮。

據悉，德陽國家農業科技園區核心區位於綿竹廣濟、麓棠、九龍3個鎮，規劃總面積約1. 8萬畝。目前，在核心區覆蓋範圍有農業經濟組織及企業295家。重慶渝北國家農業科技園區，是重慶市首個正式驗收掛牌的國家級農業科技園區，經過20餘年發展，重點培育種子種苗、都市園藝與現代中醫藥、特色果蔬與養殖和臨空都市農業休閒觀光旅遊產業，致力打造大陸西部現代農業科技高地。

農民 中醫

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