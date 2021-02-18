港青紮根廣州 設計融入嶺南風

去年9月從香港來到廣州時，香港思樂室內設計有限公司董事張廣堅還只是想完成公司在大陸的項目跟進。現在，他已經將妻子和小孩接來廣州，準備在廣州紮根發展了。

據新華社報導，在國外讀書畢業後，張廣堅首先回到香港工作。因為他既能講粵語又可以說普通話（國語），公司便派他和大陸客戶溝通。隨著大陸的設計項目越來越多，張廣堅和同事們開始籌劃開設大陸分公司。

新冠肺炎疫情給往來大陸與香港的張廣堅帶來了不小的麻煩，卻也成了他最終成立大陸分公司的助推劑。「每次通關都要隔離，就想著不能總讓客戶等我們，於是決定把大陸分公司開立起來。」他說。

初來乍到，張廣堅自嘲「連怎麼註冊企業都不會」。忙亂了幾天後，他在新聞裡了解到廣州港澳青年服務中心可以提供企業落地方面的服務。「聽人家說那裡什麼都能幫你辦。開始我是不太相信的，覺得哪有這麼好的事。但也不妨去試一試。」

和負責人聊過幾次後，張廣堅對港澳青年服務中心產生了信任。他參加了幾次中心舉辦的講座，逐漸學習了大陸企業註冊相關的流程和法律法規。在中心的協助下，分公司順利開立起來。

在廣州工作後，張廣堅發現大陸有很多發展的機會。「大陸的設計慢慢走出自己的一條路，市場有無限的可能性。」他說，「來大陸創業的香港青年首先要找到自己的優勢，其次也要虛心學習，取長補短。」

張廣堅最近完成的一個酒店設計項目便充分利用了大陸的優勢，他放棄了歐洲小鎮的設計語言，決定採用嶺南文化風格打造這家酒店。「好多年輕人喜歡來拍照打卡，大陸的文化沉澱是強大的優勢。」他說。