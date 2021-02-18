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就地過年 帶動宅經濟、微需求

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸今年提倡「就地過年」帶動宅經濟等消費浪潮，即便大年初一當天，電商快遞仍持續送貨。（中新社）
大陸今年提倡「就地過年」帶動宅經濟等消費浪潮，即便大年初一當天，電商快遞仍持續送貨。（中新社）

疫情影響，大陸提倡「就地過年」帶動宅經濟、微需求、特產潮、鮮花熱等春節消費模式，電商多領域業績「開紅盤」，成長一至四倍；線下零售門市則擴大社群消費。

新華網報導，2021年新春消費市場線上消費正夯，阿里巴巴春節項目組負責人何鼎鼎表示，淘寶數據顯示，農歷臘八以來，淘寶「年貨」搜索量年增23倍。美團數據也顯示，2月14日大年初三，上海平台交易總額比2020年大年初三增長4.6倍，比2019年大年初三增長1.6倍。

微需求、宅經濟、鮮花熱、特產潮等新消費崛起。一些意想不到的「微需求」成為今年消費市場黑馬。京東大數據研究院研究員陸飛表示，2021年京東年貨節期間，名菜「佛跳牆」在東南沿海省份銷售火爆，成交額年增長320%，一些老牌汽水年增207%，漢服增78%。

「宅經濟」也讓清潔產品銷售漲幅迅猛，拼多多新消費研究院副院長劉中琪說，拼多多家居百貨銷售數據顯示，家庭清潔、除菌防護、廚房餐飲相關產品銷量上漲。日用除菌產品較去年同期增超過210%，而家庭清潔用品漲幅達300%。

此外，由於今年情人節與春節重疊，鮮花也成網購熱搜詞。支付寶搜索數據顯示，今年春節假期前三天，網民搜索「結婚」的次數是去年春節假期前三天的三倍多，這三天「鮮花」搜索量也較1月同期成長129%。

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