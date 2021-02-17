今年春運大幅下滑 大陸春節假期預計發送旅客年降近6成

在疫情防控、就地過年等影響下，大陸今年春運期間客運量大幅下滑，預計春節假期（除夕至初六）大陸全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客9766.3萬人次，比去年春節7天下降57.9%，比2019年春節七天下降71.5%。

據大陸交通部網站消息指出，其中，鐵路預計發送旅客2397.1萬人次，公路預計發送旅客6722萬人次，水路預計發送旅客290.2萬人次，民航預計發送旅客357萬人次。

大陸交通運輸部部長李小鵬表示，春節假期以來，大陸各單位加強值班值守，安全生產整體穩定、疫情防控有序、運輸保障有力、服務品質不斷提升、應急處置有效迅速，確保了交通運輸情勢整體安全平穩。

李小鵬強調，第一，要警鐘長鳴抓好安全生產。牢固樹立安全生產理念，堅持生命至上、安全第一，壓實安全生產責任，落實各項安全生產措施，堅決防範遏制重特大事故，保障人民群眾生命財產安全。

第二，要毫不放鬆抓好疫情防控交通運輸工作。按照既定部署，繼續抓好「外防輸入、內防反彈」，紮實推進春運疫情防控、疫苗運輸、內部防控等重點任務。

第三，要服務人民抓好運輸保障。開展春運數據分析研判，針對春節期間大陸旅客運輸、物資保障工作新情勢、新特點，及時調整運力，加強接駁轉運，引導群眾合理出行，有序組織務工人員返崗復工。

李小鵬要求，要強化應急值守，及時發布資訊，妥善應對交通運輸各類突發事件；要查找存在問題隱患，研究提出改進措施，完善各項工作制度，持續提升應急值守工作能力和水準，進一步做好大陸春運和全國「兩會」等重要時段交通運輸服務保障工作。