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大陸無人機製造商遭「空襲」 市值一夜蒸發1,160億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸無人機製造商億航控股，遭到投資研究機構做空，市值一夜蒸發41億美元（約新台幣1,160億元）。億航官網
大陸無人機製造商億航控股，遭到投資研究機構做空，市值一夜蒸發41億美元（約新台幣1,160億元）。億航官網

大陸無人機製造商億航控股，遭到投資研究機構做空，質疑公司對其業務描述的準確性，導致在美股價周二大跌62.7%，收46.30美元，市值一夜蒸發41億美元（約新台幣1,160億元）。

路透報導，專門從事放空交易的Wolfpack Research表示，億航是一支精心拉抬的個股，該公司對其產品、製造、營收與夥伴關係撒謊。

億航回應，Wolfpack報告包含大量錯誤、未經證實的陳述和對信息的曲解。公司符合美國證券交易委員會和那斯達克的規定。

億航又被稱作「無人機第一股」，2019年12月12日在美國那斯達克上市，首次公開發行價為每股12.5美元。

科創板日報報導，被做空之前，億航股價一路走高，從去年12月至今年2月15日，股價從14美元飆升至124美元，累計漲幅達到750%。

值得一提的是，Wolfpack此前曾和渾水聯手做空過愛奇藝，導致當天愛奇藝的股價大跌11%，但最後失敗；此外，這家機構還做空過中資「跟誰學」。

億航是一家智慧自動駕駛飛行器科技企業，為全球多個行業領域客戶提供各種自動駕駛飛行器產品和解決方案，覆蓋空中交通，包括載人交通和物流運輸，智慧城市管理和空中媒體等應用領域。

美股 無人機

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