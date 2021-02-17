城市人口密度不斷增加 中國叫車市場前景旺

中國的叫車服務市場隨著人口密度增加，成長不斷。外媒報導，中國叫車服務「滴滴出行」有賴於城市密度不斷增加，以及大城市（上海、北京等）自駕牌照難取得、購車昂貴，以及不易停車等因素，叫車服務企業規模不斷擴大，去年中國使用叫車服務的總交易額高達2210億人民幣（約320億美金），比2017年增長了一半以上，甚至美國的Uber在中國都無法與之競爭。

叫車用戶大量成長

經濟學人報導，根據中國交通部的數據，去年中國10月，平均每天有2100萬人使用叫車服務，是美國在疫情前的2倍，根據諮詢機構Frost和Sullivan的估計，去年中國使用叫車服務的總交易額高達2210億人民幣（約320億美金），比2017年增長了一半以上。

媒體分析，雖然「打車服務」、「共乘經濟」是從歐美開始的商業模式，但在中國更適合擴大發展，而中國最大的叫車平台「滴滴出行」就是最大的受益者，其處理的訂單佔全國五分之四，甚至讓一度讓Uber在中國損失將近20億美金，最後於2016年退出市場，近期也有市場分析指稱，滴滴出行可能會在今年內計畫上市，可以獲得大約600億美金的估值。

Techcrunch報導分析，叫車服務公司的業務主要來自人口密度的大城市，例如根據Uber2019年的數據，有四分之一的訂單來自全球五個大城市，即芝加哥、洛杉磯、紐約、舊金山和倫敦，但中國光是14個大都市區（包含上海、北京等），人口超過1000萬，已經超過世界上任何國家。

牌照和車位昂貴

但叫車市場在中國發達，也和城市政策有關。第一，大城市如北京的自駕車牌照難以取得，在最近一次北京的牌照抽選中（每兩個月舉行一次），就有360萬名申請者要競爭6370個車牌，在中國人口最多的城市上海，每個月都會有少量車牌在市場流通，但所費不貲，以1月的拍賣會為例，最高喊價到將近10萬人民幣，是十年前的兩倍以上。

第二，和美國郊區型住宅不同，中國大城市的高密度導致車位（無論私有或者公有）取得不易，以北京為例，每輛車能擁有的公共停車位是洛杉磯的五分之一。

不過報導也指出，中國除了滴滴出行，還有至少三四家叫車服務平台在與之競爭，而目前叫車服務也開始拓展多元業務，例如自行車共享、食品配送等，以保持市場競爭優勢，如另一大叫車平台首約（Shouqi）就和外送平台美團外賣達成商業合作模式。

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