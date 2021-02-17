螞蟻IPO遭停內幕：對習近平造成潛在挑戰的政商權貴們

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平去年底阻止了螞蟻集團的首次公開募股（IPO），這樣做的動機看似是擔心該集團會為中國金融體系帶來更多風險，另一方面，也是對創辦人馬雲加強推動金融控管的作為表達憤怒。

但，《華爾街日報》深入探查十幾名中國官員與政府顧問的說法，直指其中另一關鍵：螞蟻集團復雜的股權結構丶以及那些有望從原來是全球規模最大的IPO案當中獲益的人，令北京越來越不安。

《華爾街日報》指出，在螞蟻首次公開募股之前，一項中央政府的調查中發現，螞蟻的招股說明書中遮掩了該公司股權結構的復雜性，這背後隱藏著一群中國權貴組成的圈子，其中更包含可能對習近平與其親信造成潛在挑戰的政治家族。

原來，馬雲和螞蟻集團高層可望藉由讓公司上市，為公司帶來超過3000億美元以上的估值。該報導指出，習近平當前的權力已經可以與前任國家主席毛澤東相提並論，習近平利用反貪腐運動順勢加強自己的勢力，但螞蟻集團的IPO卻代表了他長期以來反對的造富模式。

螞蟻集團發言人在聲明中表示，螞蟻集團的股權結構已在招股書與公開商業注冊紀錄中披露。不過，早在該次調查以前，中央銀行的監管機構已開始擔憂螞蟻集團的商業模式。

該集團旗下的支付APP「支付寶」有超過十億用戶，同時為螞蟻集團提供大量関於用消費習慣的數據丶借貸行為與歷史。該集團已經約五億人提供貸款，但它卻不必遵循嚴峻的金融市場與資本規定，反倒由國有銀行提供大部分的資金與承擔風險。

去年10月底，馬雲就在一次演講中大肆批評了監管機關，指出這些規定都是不必要的丶會讓科技創新倒退，該次的講話激怒了財務官員高層。知情人士告訴《華爾街日報》，這些成為了習近平下令抵制螞蟻IPO丶強迫該公司縮減貸款的基礎。

江澤民丶賈慶林親信間接投資螞蟻 習近平的潛在挑戰

了解螞蟻集團調查案內情的人向《華爾街日報》透露，螞蟻招股書當中的細節，尤其是當中投資者的身份與持股安排引發了監管機關警覺。

其中，多名與中國前國家主席江澤民有密切關系的政商人士涉入對螞蟻的間接投資，由江澤民的孫子江志成參與創辦的中國私募股權投資基金公司博裕資本（Boyu Capital）、控有北京昭德投資集團(Beijing Zhaode Investment Group)的中共中央政治局前任常委賈慶林的女婿李伯潭都參與其中。賈慶林與江澤民的關系十分密切。

值得關注的是，一些江澤民的盟友在習近平反貪腐的運動當中遭到清洗。

江志成與馬雲的關系可回朔到幾年前，2012年，江志成替馬雲談妥了收購Yahoo所持的半數阿裡巴巴股份的交易。江志成旗下博裕資本丶中國投資有限責任公司(China Investment Corp)丶中國國家開發銀行(China Development Bank)和中信集團(Citic Group)的私募股權投資部門等這些強大政治人脈所組成的投資者財團，提供了該交易案所需71億美元當中的部分資金。2014年，隨著阿裡巴巴在紐約證券交易所上市，該財團所持有的5%的阿裡巴巴股份的價值因而飆升。

《華爾街日報》指出，博裕在2016年以較迂回方式成為螞蟻的早期投資者。根據該報所取得的商業紀錄，博裕在上海設立了一家子公司，又利用這家子公司投資了另一家上海投資公司後，再以這家上海投資公司的名義投資名為北京京管投資中心（Beijing Jingguan Investment Center）的私募基金公司。北京京管購入了螞蟻集團的股份。

北京京管是2016年對螞蟻提供總計291億元人民幣的16家投資者之一; 2018年，北京京管參與了另一批總計人民幣218億元的對螞蟻的投資基金。《華爾街日報》指，北京京管透過這兩筆投資成為了螞蟻的前十大股東，但招股書當中完全沒有提及博裕與北京京管的參與。

知情人士告訴《華爾街日報》，習近平不希望螞蟻的上市為中國這些「太子黨」投資者們帶來巨大利益，習近平認為，這會擴大收入差距，損害他消除貧窮的努力。據知情人士說法，這些投資者協助螞蟻去年順利通過多家監管機關的上市申請審核。

該報引述一名中國央行的官員說法，稱「股權結構」是他們需要對螞蟻集團這樣的公司監管的原因之一。

螞蟻集團待重整 重新IPO之路仍無期

前幾年，馬雲為中國經濟帶來的創新與政治領導層想讓中國變成科技強國的目標一致，不過到了2015年，中國股市大跌丶經濟放緩，導致中國政策面上將資源轉向國有部門。該報指出，馬雲本想取悅高層，曾計劃要讓螞蟻在上海的科創版與香港股市同時上市，但這樣的姿態未能緩解中國官員對馬雲計畫的擔憂。

螞蟻未來會被重新整頓為符合銀行業資本要求的金融公司，這可能讓這家公司不得不籌資以增強資本基礎，但同時也為大型國有銀行或其他類型的政府控制的實體機構打開了購買該公司股權的大門。現有螞蟻股東的股權可能被稀釋。

一名了解情況的官員告訴《華爾街日報》，螞蟻集團的整改還需要一段時間，是否能重啟IPO目前不在政府高層的議程之內。

李玟儀/楊威廉（《華爾街日報》）

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