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大陸春節票房刷新高 連5日單日突破44億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
截至16日，大陸2021年度總票房突破人民幣100億元。百度圖庫
截至16日，大陸2021年度總票房突破人民幣100億元。百度圖庫

大陸國家電影局公布統計，截至16日，2021年度總票房突破人民幣100億元，其中，大陸產影片占逾96%。僅2021春節檔總票房（含預售）已突破人民幣65億元，持續刷新春節檔期票房紀錄。

央視報導，牛年電影春節檔期大幅成長，2月14日大年初三當日票房逼近人民幣15億元，大年初四單日票房達人民幣11.8億，從初一到初五，大陸電影市場歷史上首次連續五天單日票房突破人民幣10億元（約新台幣44億元）。

據統計，由於今年電影片長普遍較長，12日大年初一全大陸排映場次為49.6萬場，單日觀影人次近3,500萬。在場次減少、上座率存在限制的前提下，電影院不少熱門場次已接近滿座。

專家分析，一方面是觀眾的消費能力有一定的提升，另一方面，觀眾壓抑一年的觀影需求得到釋放，此外，「就地過年」的政策也推升春節檔票房大爆發。

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