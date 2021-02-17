駁斥介入緬甸政變傳聞 陸大使強調：事先不知情

緬甸軍方2月1日發動政變，軟禁實質領導人翁山蘇姬等多名政治人物。針對外界迭有傳聞指稱北京介入緬甸軍方這次行動，大陸駐緬甸大使陳海明確表示，對於此次緬甸政局出現的變化，事先並不知情。陳海並強調，「出現現在的局面完全是中方不願意看到的」。

大陸駐緬甸大使館官網16日發布陳海15日就當前緬甸局勢接受緬甸主要媒體書面採訪全文。知名微信公眾號《牛彈琴》今天發文分析陳海專訪內容指出，因是書面採訪，措辭顯然經過深思熟慮，更加精準到位。而且陳海是接受緬甸多家主要媒體採訪，代表是向最廣大緬甸公眾闡述中國立場。

環球網等大陸官方媒體也都轉述《牛彈琴》的這篇分析。

針對政變後各種陰謀論，陳海首先強調，中方高度關注緬甸近期發生的事情。

陳海說，「一段時間以來，我們注意到緬甸國內圍繞選舉相關問題出現的爭議，但對於此次緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情。民盟和軍隊都同我們有友好關係。出現現在的局面完全是中方不願意看到的。」

他並表達，中方不希望緬甸出現不穩定甚至陷入混亂的局面，並關注翁山蘇姬等人士的處境。

陳海在專訪中還指出，目前，緬甸國內的局勢十分嚴峻，對立矛盾的局面可能進一步激化。他呼籲緬甸各方都能保持冷靜克制，尤其不能使用暴力。

對於中國飛機運送技術人員前來緬甸，協助緬甸軍方建立網路「防火牆」、中國士兵出現在緬甸街頭等傳聞，陳海說，「我可以明確地說，這些說法完全是無稽之談，十分可笑。」

他強調，這些飛機是中緬間正常貨運航班，頻次已從疫情前每天15至18班驟降至每天5班左右。班機運載的是緬甸出口至中國大陸的海鮮等貨物，中國一直是緬甸農水產品重要出口市場。

陳海表示，如果這類流言還能在緬甸有市場，只能說明其背後有別有用心的勢力在操控和煽動。他還指出，中國民眾對這些問題十分關注，很多人對緬甸國內出現的奇談怪論有意見。希望緬甸民眾明辨是非，防止被政治利用，影響兩國民眾友好感情。