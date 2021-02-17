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中侖新材百億新產業 落腳惠安

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新春伊始，福建省新材料產業集群再添領航項目：全球功能性膜材領軍企業——中侖新材料有限公司（簡稱中侖新材）的又一百億元級新項目，16日落地福建省泉州市惠安縣。

據中新社報導，福建省省長王寧、泉州市委書記康濤等官員到場共同見證這一特別時刻。福建省發改委官員稱，新材料產業已成為福建經濟新的增長點。

總部設在廈門的中侖新材稱，中侖功能膜材料項目總投資33.3億元（人民幣，下同），選址福建泉惠工業區，占地面積288.5畝，將建設國際一流、大陸領先的尼龍切片和功能性膜材料一體化產業鏈基地，達產後年總產值將超百億元，助力福建省新材料產業跑出高質量發展加速度。

作為全球功能膜材料領軍企業，中侖新材功能性膜材產銷量世界第一，全球市占率超過20%；擁有近百項核心技術專利，構建起以高精尖膜材料產品為核心的產業生態，不僅在關鍵產品上實現大陸國產替代，更引領著全球膜材科技的發展。

中侖新材創始人楊清金稱，泉州膜材項目是該集團全球化戰略的重要布局，也是該集團膜材料千億產業鏈中的關鍵布局，以智能化、數位化賦能產業發展，做大做強新材料領域的中國芯。

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