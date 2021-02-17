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香港經濟 今年由跌轉升機會大

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

香港商務及經濟發展局局長邱騰華近日接受電台專訪時表示，香港過去一年經貿環境陰晴不定，展望今年一定「有喜也有憂」。邱騰華強調，大陸疫情基本上管控得非常好，他不希望任何疫情惡化是來自香港，成為一個缺口，香港政府與大陸及外地商討通關的工作無休止，要觀察第四波疫情發展，決定是否有空間恢復通關，或重啟「旅遊泡泡」。

香港「星島日報」報導，邱騰華在專訪中指出，「喜」是香港經濟回穩，由跌轉升的機會較大，由於去年基期較低；第二，由於大陸經濟在去年困難時依然正增長，也為香港打了一劑很大的強心針。

邱騰華透露，港府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的安排，透過加強病毒檢測及管理人群等，使得一些大型展覽等經貿活動能在疫情下安全進行。

邱騰華還指出，全球絕大部分國家、地方仍處於疫情陰霾，經濟也在下滑軌道中，單靠中國大陸或個別地區能否逆轉全球的經濟困難，仍有待觀察。

邱騰華表示，全球經貿大局處於「十字路口」，過去兩年美國保護主義抬頭，在地緣政治上，中美有很多直接衝突或經貿糾紛，美國新任總統拜登上台後是否會改變，仍是未知之數。

而被問到香港近期出現的移民潮，邱騰華說，他不覺得香港人才流失，外商企業對香港短、中期前景仍有信心。他認為，外商迄今仍留在香港，是一個合理的商業決定，且很多外商都著重大陸尤其是粵港澳大灣區發展，利用香港作為區域總部或基地，將生意擴至大灣區、中國大陸，以及東南亞地區市場。

對於美方禁止香港產品標示為「香港製造」，邱騰華呼籲美國「迷途知返」。他批評，從貿易原則來看，美國不僅不尊重香港及其他WTO成員還違規，港方將持續據理力爭。

香港 疫情

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