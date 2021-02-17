德陽造助力華龍一號 全球首堆成功商運

不久前，「華龍一號」全球首堆福清核電5號機組投入商業運行，各項技術指標均符合設計要求，運行狀態良好，標誌著大陸在三代核電技術領域躋身世界前列。

東方電氣集團為機組提供了常規島汽輪機、發電機、汽水分離再熱器、凝汽器，核島蒸汽發生器、穩壓器、PRS換熱器、安注箱和硼注箱等關鍵設備。其中，福清5號機組汽輪發電機，由位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司自主研製，2017年11月6日，首台產品通過廠內型式試驗。

同樣位於德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司，承製汽輪機主輔機設備，首次採自主設計、自主製造的三缸四排汽半轉速機型，低壓末級動葉片採用1828mm長葉片，歷時近12年，攻克諸多技術難點，如期完成設計驗證、製造驗證、安裝驗證、初步試驗驗證。

此外，東方電氣集團旗下東方鍋爐，製造完成了「華龍一號」首堆福清5號核電機組安注箱。再加上由二重裝備研製的核島設備主泵、穩壓器、換熱器、電機等鍛件，以及常規島發電機轉軸鍛件，福清5號機組中的「德陽造」身影隨處可見，助力作用顯著。