WTO任命新秘書長 陸第一時間祝賀

瑞士日內瓦當地時間15日下午，世界貿易組織（WTO）總理事會正式通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長，大陸商務部隨即於北京時間15日深夜發布新聞稿表態支持，並稱由伊衛拉出任WTO新任秘書長是「眾望所歸」。

WTO這次祕書長改選，是因原任祕書長62歲的巴西籍阿茲維多（Roberto Azevedo），去年5月突然以「個人因素」為由宣布提早辭職（任期原至今年8月）。

在各方推舉代理秘書長的協商觸礁後，去年8月以來，WTO秘書長便一直懸缺，只能暫時由4位副秘書長代理。

去年10月，在經過兩輪遴選後，伊衛拉和韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee），從最初參選的8名候選人中脫穎而出，進入決選階段。這也是史上首次由兩名女性共同角逐WTO秘書長職位。

在去年WTO新任秘書長遴選過程中，伊衛拉一直獲得多數WTO成員支持，但當時的美國川普政府卻在最後關頭表態支持俞明希。由於WTO秘書長任命遵循成員協商一致原則，WTO的164個成員均享有「一票否決權」。

大陸「財新網」指出，川普政府的杯葛，使得伊衛拉的當選進程受阻。直到今年2月5日，新上任的拜登政府才透過美國貿易代表署（USTR）發表聲明，支持WTO總理事會推薦的新任秘書長的最終人選伊衛拉。另一位候選人俞明希隨後也發布聲明，宣布退出WTO秘書長競選。

財新網指出，儘管WTO的164個成員中有54個非洲國家、約占總數三分之一，但在此之前一直沒有來自非洲的秘書長執掌過WTO。

66歲伊衛拉將於3月1日就職。伊衛拉曾任奈及利亞財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

對於伊衛拉獲任命為WTO新任秘書長，大陸商務部15日晚間10時30分發布新聞稿表示，中方祝賀伊衛拉擔任WTO新任秘書長。伊衛拉長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。

新聞稿稱，伊衛拉是WTO首位來自非洲大陸的秘書長，也是首位女性秘書長，是眾望所歸。

大陸商務部表示，當前，新冠肺炎疫情蔓延態勢尚未緩解，多邊貿易體制面臨重大挑戰。中方對依衛拉擔任WTO秘書長充滿信心。