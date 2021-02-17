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強片加持 阿里影業勁揚

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

拜就地過年之賜，大陸春節票房數據亮眼，港股昨（16）日影視類股更是全面領漲，其中「你好，李奐英」拉抬阿里影業漲超34.6%，成就史上最強春節檔。

上海財聯社報導，大陸電影市場2021年度總票房含預售突破人民幣100億元，總觀影人次達2.29億，總場次1,638.74萬。

「唐人街探案3」背後出品公司有萬達影視、北京壹同傳奇和中國電影，其中萬達電影、中國電影都屬於A股上市公司；「你好，李奐英」背後出品公司有北京文化、貓眼娛樂、阿里影業，港股阿里影業昨天紅盤開高逾一成，收市漲34.6%；貓眼娛樂漲10.71%。

春節電影票房火熱，影業傳媒股突圍而出，IMAX中國大升31.1%；華誼騰訊爆升90%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，待A股開市北水回歸，料港股將可再進一步延續強勢，短線目標31,000點大關指日可待。

電影 港股 春節

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