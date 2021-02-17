港股開門紅 飆漲573點

港股牛年首個交易日牛氣沖天，昨（16）日恆生指數大漲573點，以3萬746點收盤，漲幅1.9%，創2018年6月13日以來近三年新高。

在美國能源市場遭極端寒冷打擊，帶動國際油價反彈與港股「三桶油」領漲藍籌，以及春節電影檔票房破人民幣百億，影響港股的影視傳媒股領漲，恆指連續六個交易日保持升勢，累漲1,632.94點，漲幅達5.6%，大陸股市要到年初七（18日）復市，儘管北向資金放假，但港股開市首日成交額仍高達港幣2,197.82億元。

香港信報報導，牛年第一個交易日，港股52檔藍籌股走揚，恆指昨天高開502點，報30,675點，隨後升勢放緩至323點，一度最低觸及至3萬497點，但買盤立即湧現，一度觸及3萬793點，最終收盤大漲573點，收報3萬746點。

市場關注中東局勢再度緊張，以及寒冷天氣造成美國石油產量減少了每日100萬桶，刺激紐約期油升破每桶60美元關口至60.95美元，為去年1月11日以來最高水平，連帶在港股的中國海洋石油揚升9.5%，報港幣9.54元；中國石油升13.2%，報港幣2.75元；中國石化升8.1%，報港幣4.12元。

明星低價股炒作如火如荼，大陸電影市場在農曆新年假期間旺盛，總票房已突破人民幣100億元，總觀影人次達2.29億，總場次1,638.74萬。

影視娛樂股應聲上揚，華誼騰訊娛樂升90%，報港幣0.47元；阿里影業亦漲34.6%，報港幣1.44元。

港股核心資產昨天熄火，騰訊跑輸跌1.6%，收報港幣745元，是表現最差藍籌；美團點評跌1.3%，報港幣439.2元。

港交所昨天舉行牛年新春網上開市儀式，財政司司長陳茂波指出，未來會繼續大力推動金融業發展。

港交所主席史美倫表示，去年港股集資額創十年新高，港交所作為連接全球投資者及市場的角色愈趨重要，需要保持競爭力。