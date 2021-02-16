陸房企花樣年：未來大陸不缺房 但缺「品質好」房子

大陸房企花樣年控股集團有限公司董事會主席潘軍認為，未來大陸房地產將進入另一個新的時點，未來大陸不缺房子，但缺「好房子」，人們應該住自己想過的生活所對應的房屋，而不是住只滿足居住功能的爛房子，他還說，大家應該呼籲房企建設好房子。

澎湃新聞報導，潘軍認為，大陸再過幾年，人才房足夠後，商品房可能是少數人的選擇，在這樣的情況下，大陸房地產將進入另一個新的時點，未來大陸不缺房子，但缺好房子，「原來我們很多房子都是按居住功能，有住的地方、有洗手間、有廚房，人均25平方公尺（約7.56坪），應該住那樣的房子嗎？不應該啊，我們的房子要讓年輕人真正感受生活的美好，而不是感受生活的苟且。」

潘軍說，大家應該呼籲房地產開發商生產好房子，否則地價往上漲，房價往下壓，只能壓建設成本，今後生產的不都是爛房子？僅滿足基本剛需的房子，但開發商都在壓成本降低住房品質，這個邏輯是不對的。

而提及大陸監管部門在開發商試點施行融資「三道紅線」時，潘軍表示，這對開發商來說，意味著融資更難了。

潘軍說，「誰能把三道紅線處理好，誰才能活得下去。」就像萬科集團董事會主席郁亮2018年底分享的，「萬科現在不都在收縮嘛？養老砍掉了、長租公寓不做了、滑雪和酒店合併了，現在主要研究地產和物業，和我們一樣，我們說地產和社區服務，萬科說地產和物業，其他都在逐漸收縮。」

去年，一場突如其來的新冠肺炎疫情讓極度依賴線下實體銷售的大陸地產業遭受重創。談到公司去年的銷售業績，潘軍對公司的整體業績表示滿意。他說，疫情之下，一度很忐忑，但公司整體還是超額完成目標，「這一年我還是比較滿意，雖然大家剛開始磨合，但整體業績還是比較滿意。」

花樣年公布的去年業績顯示，去年1到12月，該公司全年累計實現合約銷售金額約人民幣492.07億元（約新台幣2130.66億），較上年增長36%，超額9.35%完成全年銷售目標；相應已售建築面積約334.7萬平方公尺，平均售價為每平方公尺約人民幣1萬4701元（約新台幣6萬3655元）。