破250億！今年春節檔票房創大陸影史紀錄

根據貓眼專業版數據，截至15日24時，大陸牛年春節檔電影總票房已突破人民幣60億元(約新台幣252億元)，超過2019年的58億元，創大陸影史檔期新紀錄。

今年的大陸春節檔電影，有《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》《新神榜：哪吒重生》、《熊出沒•狂野大陸》7部各具賣點的新片同時上映。受就地過年影響，業界人士在年前就對春節檔期的票房成績充滿期待。

數據顯示，截至16日9時，春節檔總票房已達人民幣61.75億元，其中《唐人街探案3》以逾31億元暫居春節檔總票房第一，《你好，李煥英》超過18億元排在第二，第三名《刺殺小說家》達4.1億元。

僅僅4天就強勢刷新過往檔期紀錄，對於牛年春節檔火熱的原因，中國電影家協會副主席、清華大學新聞與傳播學院教授尹鴻在社交媒體上表態稱，一則是親戚朋友同學假期娛樂消費的實際需求；二則旅遊流動減少，使需求更強勁；三則影片類型比較豐富；四是票價大幅度提高。