情人節 有人收到200多個「520」微信紅包

14日是西洋情人節，微信悄悄調高了可發紅包上限，從人民幣200元提升至人民幣520元（約新台幣2,236元），並在15日發布情人節「520紅包」大數據。數據顯示，當天收到和發出微信紅包最多的城市前三名分別為上海、北京、深圳；單個用戶收到520紅包最多超過200個，而單個用戶發出520紅包的最多逾150個。

微信官方公眾號「微信派」15日晚間發布情人節「520紅包」的發出狀況。數據顯示，最浪漫的城市（14日發520紅包）前10名中，上海拿下第一，北京、深圳分居二、三名。

最幸福的城市（14日收520紅包）前10名中，上海依舊奪得第一，北京、深圳還是前三。

14日，單個用戶收到520紅包的最多超過200個，單個用戶發出520紅包的最多超過150個，其中，男性發520紅包的數量是女性的3.5倍，女性收520紅包的數量是男性的3.9倍。

此外，微信派表示，情人節當天發出的所有520紅包裡，還有超過123萬個還沒被領取。

大陸自媒體IT之家報導，值得注意的是，微信「520紅包」情侶分手後大概率要不回來的，大部分狀況下，無論發特殊含義的紅包或是普通金額的紅包，備註怎麼寫，錢都是要不回來的。