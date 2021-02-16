加拿大等58國提反「任意拘押」宣言 陸斥施壓死路一條

加拿大等58個國家15日發表反對「任意拘押」宣言，「人權觀察」執行主任更在宣言啟動儀式上指控中國大陸，對加拿大公民康明凱、邁克爾實施「任意拘押」。大陸駐加拿大大使館16日表示已向加方提出嚴正交涉，並強調華為財務長孟晚舟的遭遇才是不折不扣的任意拘押，「加方企圖在國際上拉幫結夥向中方施壓完全徒勞，死路一條。」

加拿大與美國、英國等58國15日發表「反對在國與國關係中任意拘押宣言」，反對部分國家搞人質外交，將拘押外國公民當作外交籌碼。

大陸駐加拿大大使館網站16日發布「駐加拿大使館發言人就加拿大拉攏一些國家發表所謂反對『任意拘押』宣言答記者問」，大陸駐加拿大使館發言人在文章中表示，「15日，加拿大拉攏一些國家發表所謂反對『任意拘押』宣言，並刻意安排有關人員在『宣言』啟動儀式上誣稱中方『任意拘押』加公民康明凱、邁克爾，完全是混淆是非、別有用心。」中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

大陸駐加拿大使館發言人指出，眾所周知，「孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件，加方在孟女士未違反任何加法律的情況下將其拘押已逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押！是對中國公民合法權益的粗暴踐踏！」大陸駐加拿大使館還批評，加拿大是「賊喊捉賊」，「虛偽」、「卑鄙」。

大陸駐加拿大使館發言人並強調，加拿大公民康明凱、邁克爾是因涉嫌危害大陸國家安全犯罪被依法逮捕和起訴，中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利。中方再次敦促加拿大立即釋放孟晚舟並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。