春節遇到情人節 大陸電影票房連三日破人民幣10億

農曆春節碰上西洋情人節，讓大陸電影市場一票難求。14日大年初三，大陸電影票房又突破人民幣10億元（約新台幣43億元），為有史以來首次農曆春節連續三天單日票房超過人民幣10億元大關。大陸電影娛樂平台《貓眼》統計，截至15日10時，牛年春節檔大陸電影票房累計已突破人民幣57億元（約新台幣245億元）。

據北京青年報報導，根據防疫規定，今年春節檔期，大陸電影院上座率不能超過50%或75%，但票房依然火爆。據統計，初一、初二兩天，大陸電影票房累計票房已突破人民幣30億元，兩天累計觀影人次將近6,193萬人次。

截至目前，大陸春節票房前三名的電影分別由「唐人街探案3」、「你好，李煥英」和「刺殺小說家」。其中「唐人街探案3」票房已突破人民幣25億元，並締造大陸電影市場單片首日票房紀錄、大陸國產電影單日票房紀錄、首映日觀影人次等多項新紀錄。

「你好，李煥英」票房接近人民幣10億元，且口碑奪得第一，貓眼開分高達9.6分，大陸社交平台《豆瓣》評分也達8.3八，近八成的大陸網友給出4顆星以上好評。在高口碑加持下，影片的票房潛力可望進一步釋放。

排名第三的「刺殺小說家」，票房也突破人民幣3億元，「熊出沒·狂野大陸」票房逾人民幣2.5億元，「新神榜·哪吒重生」和「侍神令」票房也都繳出人民幣上億元的好成績。

據統計，由於今年大陸電影片長普遍較長，12日大陸全國排映場次為47.1萬場，較2019年減少約5萬場，但12日單日觀影人次近3,500萬，在場次減少、上座率存在限制的條件下，觀影人次仍較2019年春節提升300多萬，票房逾人民幣17億，創造大陸影史最高單日大盤新紀錄。

上海證券報報導，自初一大陸春節檔正式拉開帷幕以來，大陸全國各地電影院都出現場場爆滿的盛況，不少民眾在網路上反映，今年農曆春節的電影院實在太火爆，「根本買不到票！」

還有許多大陸網友表示，大陸電影票漲價了。以「唐人街探案3」為例，北京一線城市目前許多電影院票價已經超過人民幣70元，而在三、四線城市，電影票價也突破人民幣50元。

一名業界人士認為，漲價是春節檔期的行情所致，但主要還是因為觀眾數量變多了，「今年春節檔票房增長，主要由於觀眾數量的增多。」