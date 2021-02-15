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春節大紅包還剩131組 台南這家彩券行已開出5次

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拼多多五大平台春節紅包灑超人民幣百億

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
互聯網平台春節紅包大戰。取自中新網
互聯網平台春節紅包大戰。取自中新網

牛年春節，互聯網史上最大金額的紅包大戰開打，據統計，超過20家平台累計發放了逾人民幣145億元的春節紅包；其中五大平台的紅包金額超百億，包括拼多多30億元、百度22億元、快手21億元、抖音20億元、京東10億元。網民今年搶紅包，平均每個人能分到人民幣16元。

大陸電商平台遍灑春節紅包，是微信在2015年率先開頭，祭出總額人民幣5億；2016年支付寶接棒花8億、2018年淘寶6億、2019年百度9億、2020年快手衝上10億撒紅包。今年春節則是八仙過海，各家電商各顯神通。

紅包大戰攪動市場商機，央視財經報導，春節紅包大戰愈演愈烈，凸顯的是對互聯網流量的競爭，商業巨頭和社交媒體對用戶流量的引導和爭奪。

縱觀五大商業平台，無論是電商背後的第三方支付，還是視頻平台的會員購買、主播打賞、直播帶貨，都需要用戶通過支付通道付費，這是互聯網巨頭商業變現的關鍵所在。而比拚紅包，意味讓海量用戶湧入自家的商城，用戶們搶紅包的時候也在商家的支付渠道上綁卡體驗，拓展了商家業務。

百億元紅包背後，還有精準引流或推送廣告。這些用戶的數據畫像是互聯網平台價值千金的數據資產，用戶在打開紅包、尋求助力、分享鏈接時，也串聯消費者、電商、網紅、新媒體平台和廣告贊助商。

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