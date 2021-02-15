長城汽車首季將在泰國生產8萬輛電動車

大陸上市公司長城汽車今年第1季將在泰國生產8萬輛電動汽車，並計劃將泰國作為其在東協地區的生產和出口樞紐。

香港信報財經網報導，根據泰國政府在總理帕拉育與長城汽車高層會談後發表的聲明，長城汽車致力在泰國投資，因為泰國以其地理位置優勢成為區域樞紐，並且泰國政府對電動汽車有支持政策。

帕拉育表示，已經與大陸國家主席習近平談過經濟問題，泰國歡迎中國投資者。

此外，長城汽車還向泰國政府捐贈50萬個醫用口罩。

據搜狐新聞報導，2月9日，長城汽車正式面向泰國市場推出了GWM品牌，並帶來第三代「哈弗H6」和「歐拉好貓」兩款車型。同時，長城汽車發布泰國市場核心戰略：聚焦用戶聲音；持續創造全新用戶體驗；致力於成為新能源汽車領導者，將在3年內推出以電動汽車為主的9款車型。未來，長城汽車將在多個方面創造新的消費體驗，助力泰國和東南亞電動汽車行業發展。

去年2月長城汽車收購了通用泰國羅勇工廠，11月羅勇工廠揭牌，從那時起，長城汽車正式從通用手裡接過羅勇製造工廠所有權，體現了長城汽車深耕泰國和東南亞市場的決心。目前，泰國羅勇工廠正按照長城汽車全球智能整車工廠標准進行改造升級，將於今年1季正式投產。

羅勇工廠作為長城汽車泰國和東協市場的重要生產基地，將被打造成為全球標準的智能工廠，助力長城汽車出口發展。長城汽車收購的羅勇工廠和進軍泰國市場的重要性在哪裡？據汽勢Auto-First了解，早在4年前，長城汽車曾探討在泰國設廠，後來考慮泰國政局不穩定等因素而作罷。