快訊

中英媒體戰！英撤CGTN環球電視網執照 德國跟進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情影響 林毅夫：大陸經濟總量將提前超越美國

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，受新冠肺炎影響，中美的經濟增長差距進一步拉大，大陸可能提前達成經濟總量超越美國，在世界上的影響力越來越大。

據港媒中評社報導，林毅夫在近期參加一場論壇時作如上表示。他稱，在大陸改革開放的42年裡，大陸每年的平均增長速度是9.2%。2014年，按購買力平價計算，大陸的經濟規模已超過美國；而按市場匯率計算，大陸在2030年會超過美國。

林毅夫強調，尤其新冠疫情會加速中國大陸超過美國的趨勢，因大陸應對疫情較好，去年仍有2.3%的增長率；而據國際貨幣基金組織預測，美國的經濟會下滑4.9%，中美的增長差距被拉大到7.2%。按照英國智庫的預測，按照市場匯率計算，中國大陸的經濟規模超過美國會提前到2028年。

林毅夫同時強調，中國大陸目前的人均GDP水平比美國還要低。2019年，美國的人均GDP達到6.5萬美元，大陸只有1萬美元。按照市場匯率來計算，大陸的人均GDP不到美國的六分之一；按照購買力平價計算，大陸的人均GDP也只是美國的四分之一。

他接著說，只要大陸維持目前的發展態勢，深入貫徹「雙循環」發展模式，到2049年之時，按照市場匯率計算，大陸的人均GDP會達到美國的一半。大陸的人口是美國的四倍，所以中國大陸的總體經濟規模就是美國的兩倍。

林毅夫 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

停播BBC新聞頻道 陸駐歐盟使團：因損害利益、破壞團結

為阻孟晚舟被引渡美國 華為將匯豐銀行告上英國法庭

內州40多歲男打新冠疫苗1周後亡 美國CDC調查

影／苗栗馬家庄祭祖 馬英九：對大陸疫苗應保留彈性

相關新聞

新冠疫情影響 林毅夫：大陸經濟總量將提前超越美國

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，受新冠肺炎影響，中美的經濟增長差距進一步拉大，大陸可能提前達成經濟總量超越...

各大行預測：2021年香港經濟可望走出谷底 但復甦需時

新冠疫情加上中美貿易糾紛持績，2020年全年經濟嚴重收縮，恐是香港有紀錄以來經濟表現最差的一年，甚至比2008年金融海嘯...

香港美國商會調查：未來1年商業環境 40%受訪者看淡

香港新冠疫情形勢嚴峻，對營商環境繼續敲響警鐘。香港美國商會日前發表最新調查報告，4成受訪者預期未來12個月，香港商業環境...

專家：香港樓市低位已過 農曆年後迎來小陽春

踏入新一年，香港疫情陰霾未除，業主在恐慌下多願意減價出貨，即使港島傳統地段亦難避免，個別屋苑更出現雙位數減幅，十大屋苑估值也幾乎全線下跌。不過，有樓市專家認為，短期內的樓市低位已過，隨著新盤攻勢殺到，

今年IPO額估4000億港元 香港盼重奪全球第一寶座

去年香港IPO豐收，集資近4000億港元(約516億美元)全球第二。展望今年，綜合多間機構預計顯示，初步預計2021年香...

港股鼠年飆2223點 年內波幅達9051點

港股鼠年最後半日市低開高收，恒指回吐逾200點後走高，創32個月以來收市新高。港股將於下周二即大年初五(16日)復市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。