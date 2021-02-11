網購多、就近多 陸春節消費新現象

大陸商務部消費促進司司長朱小良10日在北京指出，在許多民眾選擇「就地過年」的大背景下，今年大陸春節節日消費市場呈現出網購年貨多，就近休閒多等新特點。

中新網報導，朱小良10日在大陸國務院聯防聯控記者會上稱，春節是中華民族最重要的傳統節日，也是一年中的消費旺季，今年節日消費市場呈現出一些新的變化、新的特點。

他指出，首先是網購年貨成時尚。食品、年俗商品等傳統年貨持續熱銷，家鄉風味特產尤其受到青睞，網購成為愈來愈多人置辦年貨的選擇。朱小良稱，1月下旬以來，中國大陸實現網路零售額超過7千億元人民幣。外地工作人員與家鄉親人互寄年貨特產成為時尚，一些電商平台的異地訂單量同比增長50%以上。

其次是，大宗商品消費旺。除了傳統年貨熱賣，汽車、家電、數位產品等大件商品銷售也十分紅火。朱小良以汽車為例稱，汽車零售額占限額以上單位商品零售額的比重接近30%。最新資料顯示，1月份中國大陸汽車銷量同比增長近30%，其中新能源汽車銷量增長2.4倍，手機出貨量同比增長93%，其中5G手機占了68%。大陸商務部重點監測的零售企業家電銷售額同比增長12.6%。

三是綠色健康成潮流。綠色有機食品、衛生防護用品、殺菌消毒電器、運動健身器材等健康相關商品熱銷。一些電商平台跳繩、拉力器、啞鈴等宅家便捷健身器材銷量同比增長80%以上，洗碗機、掃地機器人、按摩儀等銷量也呈現快速增長的態勢。

四是餐飲外賣受青睞。朱小良稱，今年許多民眾選擇在家吃年夜飯，大陸餐飲企業積極順應這種需求變化，推出年夜飯套餐、半成品年夜飯等外賣服務。近20天，大陸商務部重點監測的線上餐飲平台年夜飯銷售額同比增長1倍左右。

五是就近休閒受歡迎。朱小良指出，「就地過年」帶火城市周邊遊、短途自駕遊，大中城市郊區度假酒店、民宿等預定火爆。