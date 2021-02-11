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自動駕駛網約車營運 文遠知行首獲許可

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

大陸自動駕駛出行公司文遠知行WeRide正式獲得大陸網約車營運許可，具備開展網約車業務的資質，成為大陸第一家擁有相關資質的自動駕駛企業。

澎湃新聞報導，文遠知行此次獲得的「網絡預約出租汽車經營許可證」，也就是俗稱的網約車營運許可，由廣州市交通運輸局頒發。許可證上顯示，業戶名稱為廣州景騏科技有限公司，經營範圍是網路預約出租汽車客運，證件有效期是今年2月8日至2026年2月8日，廣州景騏科技有限公司為文遠知行集團公司，大股東為文遠知行CEO韓旭。

至於獲得官方營運許可證，是否意味著文遠知行的自動駕駛車隊，可以從事網約車業務？

對此，文遠知行表示，無人駕駛是一場長跑，在大陸國內外法律法規尚未完善前，公司將會在大陸相關政策法規和政府部門的指導下，根據技術和業務發展的需求，循序漸進推動自動駕駛汽車的落地營運。

對於此次獲得網約車營運許可，文遠知行創辦人兼CEO韓旭表示，在過去3年，文遠知行透過清晰的戰略、領先的技術和使命必達的執行力，逐步實現了自動駕駛汽車的量產、落地和營運，「今天我很高興看到我們又向商業化落地邁出了堅實的一步，文遠知行成為中國首家獲得網約車運營許可的自動駕駛企業，這也是我們在自動駕駛賽道建立的又一重要壁壘。」

韓旭說，他們對網約車營運許可的申請布局良久，過程中付出了巨大的精力與耐力，背後是文遠知行一直秉承的理念「做一家合規、負責任的自動駕駛企業」，文遠知行現在和未來將繼續保持在自動駕駛技術、營運和商業化的領導地位。

自動駕駛出行公司文遠知行WeRide成立於2017年，全球總部位於廣州，在大陸北京、上海、安慶、美國矽谷設立研發和營運分部。

去年7月，文遠知行宣布獲得大陸全國首個智慧網聯汽車遠端測試許可，在廣州路測範圍內，正式進行開放道路的全無人駕駛路測；去年11月，文遠知行宣布在廣州開啟營運自動駕駛計程車服務滿一年，共計完成出行14萬7128次，服務乘客數超過6萬人。

計程車 北京

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