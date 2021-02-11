因應反壟斷 陸科技巨頭強化法務

根據消息人士說法及招募廣告，大陸科技巨頭正強化招募法務及專家，同時為潛在罰款撥備資金，包括阿里巴巴、騰訊控股、美團、百度和字節跳動等公司都正在物色數十名法務和專家，以因應大陸當局正進行前所未見的反壟斷及數據隱私追查行動。

路透報導，大陸當局正加強對科技業者的檢視，電商巨擘阿里巴巴旗下支付事業螞蟻集團中止370億美元首次公開發行（IPO）案之後，大陸監管機構對阿里巴巴展開反壟斷調查。

此次監管審查結束了一度自由放任的做法，在此之前螞蟻集團進行一系列令人矚目的交易引發對競爭業者和消費者數據的擔憂。大陸國家市場監督管理總局對幾宗已完成交易處罰，因這些交易未依法進行反壟斷申報，大陸監管機構還在尋求收緊客戶數據收集和保護規定。

消息人士及招募公告顯示，這些大陸科技公司的招募，有些職位是專門針對合規和數據相關領域的。阿里巴巴網站顯示，公司目前正在招募69名法律和合規專業人士，其中大約有6個職位專項負責競爭、合規和數據隱私方面的工作。

騰訊和美團在官網發布的招募資訊顯示，過去兩到三個月這兩家公司分別擬聘請十幾名法律和合規人員。美團上個月在招募公共政策專家的職缺描述中指出，這個職位「負責研究互聯網空間的新發展和監管趨勢，協助制定戰略。」

不過，阿里巴巴的發言人否認新招募人員是為了因應最近大陸監管層的變化。而騰訊和字節跳動對此不予置評，美團和百度目前尚未給予任何回應。