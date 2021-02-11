聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉里物流過半股份 順豐631億元收購

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
順豐控股擬收購嘉里物流逾5成股權。圖／取自界面新聞
順豐控股擬收購嘉里物流逾5成股權。圖／取自界面新聞

大陸快遞業巨頭順豐控股擬收購嘉里物流逾5成股權。順豐控股9日晚間公告指出，擬部分要約收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流51.8%股權，對價約為港幣175.55億（約新台幣631.98億）。

不過，此次收購後，順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。

澎湃新聞報導，順豐控股擬透過全資子公司Flourish Harmony以現金方式收購嘉里物流51.8%的購股權，公告指出，若成功完成本次交易，嘉里物流仍將保持聯交所主板上市地位，其公眾持股比例將從25%更改為15%。

香港經濟日報報導，而嘉里物流將台灣業務以近新台幣45.4億售予嘉里控股，即順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。

對於收購的目的，公告披露，是為了進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，完善貨運代理及國際業務的戰略布局，在此基礎上，順豐控股與嘉里物流透過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，實現雙方業務的更好發展。

公告還披露，交易完成後，順豐控股與嘉里物流還會積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關能力等方面的協同效應，充分發揮各自優勢，進一步為股東創造價值。

據了解，截至目前，郭氏集團Kerry Group Limited（KGL）透過間接的方式合計持有嘉里物流占攤薄前總股本的63.1%，為嘉里物流控股股東。

公告顯示，2019年度，嘉里物流實現收入港幣411.39億元，歸母淨利潤港幣52億元。去年上半年，嘉里物流實現收入港幣218.85億元，歸母淨利潤港幣10.73億元；截至去年上半年，嘉里物流總資產港幣490.86億元，總負債港幣210.98億元，資產負債率43%。

順豐股票自10日上午開市起復牌。

香港

延伸閱讀

陸順豐斥資632億收購嘉里物流逾5成股權 不買台灣業務

首批長安商品車中歐班列 抵俄

年前送不完！物流司機苦嘆「心累」還出車禍 網鼻酸：辛苦了

女職員母生病 物流經理假關心伸狼爪猥褻

相關新聞

A股封關 茅台市值半小時漲七千億

昨天是大陸A股鼠年最後一個交易日，盤中股王貴州茅台股價先後站上兩千五百元、兩千六百元，續創歷史新高。收盤上漲百分之五點八...

嘉里物流過半股份 順豐631億元收購

大陸快遞業巨頭順豐控股擬收購嘉里物流逾5成股權。順豐控股9日晚間公告指出，擬部分要約收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流...

大陸1月豬肉價格 下降3.9%

大陸國家統計局10日發布的1月CPI（消費者物價指數）比去年同期下降0.3%，年增率由漲轉降，月增率的漲幅則擴大0.3個...

順豐砸632億 收購嘉里物流

大陸快遞業龍頭順豐控股宣布，擬收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流51.8%股權，價格約港幣175.5億元（約新台幣63...

貴州茅台股價 登頂

A股股王貴州茅台昨（10）日股價再創歷史新高至人民幣2,601元，大漲5.89%，市值高達人民幣3.2兆元（新台幣14兆...

招商蛇口砸56億 再奪虹口宅地

時隔7個月，招商局集團旗下城市綜合開發企業招商局蛇口工業區控股股份有限公司以56.66億元（人民幣，下同）在上海虹口區再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。