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嘉里物流過半股份 順豐631億元收購
大陸快遞業巨頭順豐控股擬收購嘉里物流逾5成股權。順豐控股9日晚間公告指出，擬部分要約收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流51.8%股權，對價約為港幣175.55億（約新台幣631.98億）。
不過，此次收購後，順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。
澎湃新聞報導，順豐控股擬透過全資子公司Flourish Harmony以現金方式收購嘉里物流51.8%的購股權，公告指出，若成功完成本次交易，嘉里物流仍將保持聯交所主板上市地位，其公眾持股比例將從25%更改為15%。
香港經濟日報報導，而嘉里物流將台灣業務以近新台幣45.4億售予嘉里控股，即順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。
對於收購的目的，公告披露，是為了進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，完善貨運代理及國際業務的戰略布局，在此基礎上，順豐控股與嘉里物流透過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，實現雙方業務的更好發展。
公告還披露，交易完成後，順豐控股與嘉里物流還會積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關能力等方面的協同效應，充分發揮各自優勢，進一步為股東創造價值。
據了解，截至目前，郭氏集團Kerry Group Limited（KGL）透過間接的方式合計持有嘉里物流占攤薄前總股本的63.1%，為嘉里物流控股股東。
公告顯示，2019年度，嘉里物流實現收入港幣411.39億元，歸母淨利潤港幣52億元。去年上半年，嘉里物流實現收入港幣218.85億元，歸母淨利潤港幣10.73億元；截至去年上半年，嘉里物流總資產港幣490.86億元，總負債港幣210.98億元，資產負債率43%。
順豐股票自10日上午開市起復牌。
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