招商蛇口砸56億 再奪虹口宅地

時隔7個月，招商局集團旗下城市綜合開發企業招商局蛇口工業區控股股份有限公司以56.66億元（人民幣，下同）在上海虹口區再次奪得一幅純宅地。

據澎湃新聞報導，根據上海土地市場2月10日更新的資訊，2月9日，招商蛇口旗下太倉招宏商務諮詢有限公司擊敗建發房地產集團、保利發展控股集團、金地集團、金茂控股集團等競爭對手，拿下位於上海內環內的虹口區嘉興路街道HK341-06號地塊。

該地塊面積23077.9平方公尺，規劃為普通商品房，容積率不大於2.65，起拍總價47.2億元。據此計算，成交樓面價92647.6元/平方公尺，溢價率20.4%。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，上海虹口區舊改積極推動，加上北外灘建設，隨著大量土地推向市場，房企拿地熱情被持續激發。此次出讓的住宅地塊質地相當好。

從周邊配套來看相當地成熟，地塊往南不到800公尺是軌道交通4號線臨平路站，大連路、周家嘴路都是交通要道。此外，離開瑞虹新城不遠，生活便利度相當地高。

盧文曦分析稱，雖然該地塊樓板價到達較高位置，但去年沒有自持的宅地溢價率普遍在30%左右，因此現在20%的溢價率並不高。從地塊技術指標看，該地塊計容面積6萬多平方公尺，屬於中等社區，開兩次盤就可清盤，開發體量不大。其次，地塊沒有15%的自持要求，所有資金投入不會沉澱，符合房企高周轉的操盤手法。最後，就2.65的容積率而言在市區內不算高，社區環境也會做得比較好。

對於招商蛇口7個月後再拿地，盧文曦說，招商蛇口近兩年尤其是去年拿地節奏非常快，重新回歸一梯隊的意圖明顯。

招商蛇口去年在同街道拿下宅地，樓板價81089元/平方公尺。雖然這幅土地價格略高，但是兩個專案開發下來可以攤薄很多成本，同時深耕虹口在區域內影響力得到提升。

2020年7月3日，招商蛇口曾以44.04億元，溢價率28.4%競得虹口區嘉興路街道HK271-01地塊，成交樓面價約81089元/平方公尺。該地塊未來將打造高品質商品住宅，為該區域周邊提供配套支撐。