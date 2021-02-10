大陸首家 自動駕駛企業文遠知行獲網約車營運許可

大陸自動駕駛出行公司文遠知行WeRide正式獲得大陸網約車營運許可，具備開展網約車業務的資質，成為大陸第一家擁有相關資質的自動駕駛企業。

澎湃新聞報導，文遠知行此次獲得的「網絡預約出租汽車經營許可證」，也就是俗稱的網約車營運許可，由廣州市交通運輸局頒發。許可證上顯示，業戶名稱為廣州景騏科技有限公司，經營範圍是網路預約出租汽車客運，證件有效期是今年2月8日至2026年2月8日，廣州景騏科技有限公司為文遠知行集團公司，大股東為文遠知行CEO韓旭。

至於獲得營運許可是否意味著文遠知行的自動駕駛車隊可從事網約車業務？對此，文遠知行表示，無人駕駛是一場長跑，在大陸國內外法律法規尚未完善前，公司將會在大陸相關政策法規和政府部門的指導下，根據技術和業務發展的需求，循序漸進推動自動駕駛汽車的落地營運。

對於此次獲得網約車營運許可，文遠知行創辦人兼CEO韓旭表示，在過去3年，文遠知行透過清晰的戰略、領先的技術和使命必達的執行力，逐步實現了自動駕駛汽車的量產、落地和營運，「今天我很高興看到我們又向商業化落地邁出了堅實的一步，文遠知行成為中國首家獲得網約車運營許可的自動駕駛企業，這也是我們在自動駕駛賽道建立的又一重要壁壘。」

韓旭說，他們對網約車營運許可的申請布局良久，過程中付出了巨大的精力與耐力，背後是文遠知行一直秉承的理念「做一家合規、負責任的自動駕駛企業」，文遠知行現在和未來將繼續保持在自動駕駛技術、營運和商業化的領導地位。

文遠知行成立於2017年，全球總部位於廣州，在大陸北京、上海、安慶、美國矽穀設立研發和營運分部。去年7月，文遠知行宣布獲得大陸全國首個智慧網聯汽車遠端測試許可，在廣州路測範圍內，正式進行開放道路的全無人駕駛路測；去年11月，文遠知行宣布在廣州開啟營運自動駕駛計程車服務滿一年，共計完成出行14萬7128次，服務乘客數超過6萬人。