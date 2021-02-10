鼠年A股封關：股民人均大賺近60萬，最牛股暴漲14倍

鼠年A股10日封關，市值增加人民幣24.79兆元。除以股民帳戶數1.78億股，股民戶均市值增加人民幣13.9萬元（約新台幣58.4萬元）。

中國基金報報導，截至10日，A股總市值達人民幣89.19兆元，而在之前的豬年年底，2020年1月23日，A股總市值為人民幣64.4兆。今年股民戶均市值增加人民幣13.93萬元。

鼠年最為強勢的是消費者服務和食品飲料兩大類股，分別上漲139%和133%，電力設備和新能源也上漲98%，醫藥、汽車、基礎化工、有色金屬、建材、國防軍工等行業漲幅逾50%。

統計顯示，鼠年個股股價多達277檔翻倍，其中最猛的英科醫療暴漲14倍，陽光電源暴漲9.5倍，上機數控、錦浪科技也漲逾6倍，科沃斯、長城汽車等漲逾4倍。英科醫療為疫情相關的手套、口罩股，陽光電源、上機數控都是新能源和太陽能概念股。