快訊

疑心肌梗塞…新北50歲警準備出勤 竟倒在派出所門口

為何不入境採檢？ 陳時中：接種新冠疫苗後或許可考慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼠年A股封關：股民人均大賺近60萬，最牛股暴漲14倍

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
鼠年A股10日封關，市值增加人民幣24.79兆元。中新社資料照片
鼠年A股10日封關，市值增加人民幣24.79兆元。中新社資料照片

鼠年A股10日封關，市值增加人民幣24.79兆元。除以股民帳戶數1.78億股，股民戶均市值增加人民幣13.9萬元（約新台幣58.4萬元）。

中國基金報報導，截至10日，A股總市值達人民幣89.19兆元，而在之前的豬年年底，2020年1月23日，A股總市值為人民幣64.4兆。今年股民戶均市值增加人民幣13.93萬元。

鼠年最為強勢的是消費者服務和食品飲料兩大類股，分別上漲139%和133%，電力設備和新能源也上漲98%，醫藥、汽車、基礎化工、有色金屬、建材、國防軍工等行業漲幅逾50%。

統計顯示，鼠年個股股價多達277檔翻倍，其中最猛的英科醫療暴漲14倍，陽光電源暴漲9.5倍，上機數控、錦浪科技也漲逾6倍，科沃斯、長城汽車等漲逾4倍。英科醫療為疫情相關的手套、口罩股，陽光電源、上機數控都是新能源和太陽能概念股。

人民幣 長城

延伸閱讀

鼠年A股紅盤封關 滬指漲幅近20%

台幣鼠年升值5.6% 三年新高

新台幣28.39元封關 金鼠年累計升值5.69%

匯市封關 新台幣持平收28.39元

相關新聞

被美聯邦通訊委員會列為國安威脅 華為發起法律挑戰

華為針對美國聯邦通訊委員會（FCC）將該公司認定為對美國通訊網絡國家安全構成威脅的決定，發起法律挑戰。

陸順豐斥資632億收購嘉里物流逾5成股權 不買台灣業務

大陸快遞業巨頭順豐控股擬收購嘉里物流逾5成股權。順豐控股9日晚間公告指出，擬部分要約收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流...

傳阿里等大陸科技巨頭招募法務專家 應對監管嚴格查緝

根據消息人士說法及招募廣告，大陸科技巨頭正強化招募法務及專家，同時為潛在罰款撥備資金，包括阿里巴巴、騰訊控股、美團、百度...

這檔股票半個小時漲出一家寶鋼的市值！

A股股王貴州茅台10日股價再創新高，站上人民幣2,500元大關，截至發稿漲逾5%。有網友戲稱，茅台半小時就漲出一個寶鋼的...

鼠年A股封關：股民人均大賺近60萬，最牛股暴漲14倍

鼠年A股10日封關，市值增加人民幣24.79兆元。除以股民帳戶數1.78億股，股民戶均市值增加人民幣13.9萬元（約新台...

大陸首家 自動駕駛企業文遠知行獲網約車營運許可

大陸自動駕駛出行公司文遠知行WeRide正式獲得大陸網約車營運許可，具備開展網約車業務的資質，成為大陸第一家擁有相關資質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。