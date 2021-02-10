大陸衛健委：重點族群接種新冠疫苗已達4052萬劑次
大陸國家衛健委新聞發言人米鋒10日表示，目前重點族群新冠肺炎疫苗接種工作順利推進，截至9日24時，大陸全國累計接種4052萬劑次。不過，米鋒強調，隨著農曆春節期間大陸人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，仍然不能放鬆警惕。
路透報導，大陸國務院聯防聯控機制10日下午舉行新聞發布會。米鋒指出，近一周，大陸疫情防控效果進一步顯現，大陸全國連續三天無新增本土確診病例和疑似病例，現有本土病例連續15天下降，相關省分本輪聚集性疫情已經獲得有效控制。
此外，央視新聞報導，米鋒提到，目前按照中方規定，境外來華人員在入境後仍需按照規定進行相應隔離。他說，現在國際社會也正在推進新冠肺炎疫苗的接種工作，即使人員接種了疫苗，仍需按照目前中國的防控措施、防控規定來進行相應的處理。
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