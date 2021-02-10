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任正非回應姚安娜出道稱「當藝人真是苦」 陸網友罵翻

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
任正非9日表示，姚安娜從事演藝人員工作後，他才知道這個行業的辛苦，引發網友批評。（圖／取自姚安娜IG）
任正非9日表示，姚安娜從事演藝人員工作後，他才知道這個行業的辛苦，引發網友批評。（圖／取自姚安娜IG）

華為創辦人任正非的女兒姚安娜先前宣布出道當藝人，引起外界關注，任正非9日首次提到對女兒當藝人的看法，他表示，姚安娜從事演藝人員工作後，他才知道這個行業的辛苦。不過，許多大陸網友狠批任正非這番言論顯示他不懂民間疾苦。

香港「星島日報」報導，任正非9日出席智能礦山創新實驗室在山西太原的揭牌儀式，當被問到姚安娜當藝人的選擇。任正非回應「每個小孩自己的興趣愛好不同，我們父母怎麼能左右呢？小孩想走什麼路就走什麼路，她喜歡就行」，任正非還說，以前對這個行業並不了解，是小女兒出道後才知道「當藝人真是苦」。

然而，此番言論引起網友不滿，「資本家看看我們底層老百姓吧，我們才是真的苦」、「哪個不苦，你的員工不苦？更苦的更慘的多了去了」、「何不食肉糜」、「年輕人不吃多點苦，就只能回去繼承家業了」；還有大陸網友嘲諷稱姚安娜「目前連一首作品都沒有，談何辛苦？」

華為先前替姚安娜搶先註冊大量商標，惹來爭議，外傳任正非後來向華為內部員工致歉，指出「任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉」。

姚安娜

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