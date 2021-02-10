鼠年A股紅盤封關 滬指漲幅近20%

金鼠年A股10日封關，各指數全線大漲，深成指、創業板指再創階段新高。券商指出，過去20年來春節前後市場價格平均走勢顯示，春節後A股市場上漲的機率較大，且有一定的持續性。

截至10日收盤，滬指上漲1.43%，報收3,655點；深成指上漲2.12%，報收15,962點；創業板指上漲2.39%，報收3,413點。

鼠年以來，滬指漲幅達19.43%，深成指上漲44.17%，創指漲幅達71.21%。（2020年1月23日至2021年2月10日區間漲幅）。

財新網引述安信證券首席策略分析師陳果表示，從短期來看，銀行間流動性已經得到極大改善，短端利率低於過去5年同期水準，A股有望在節後再次迎來開門紅行情。從中期來看，儘管距離貨幣政策顯著收緊還有一段時間，但由於復甦動能趨緩，當前市場對於流動性變化的敏感性正在提升，市場更多的將是結構性牛市的狀態。

國泰君安指出，從近十年歷史統計數據來看，春節後5個交易日、10個交易日、20個交易日，滬指上漲機率均超過80%。結合目前市場基本面、資金面等因素，春節後指數延續反彈機率較大。

據統計，A股仍具有春節效應。從2001年至2019年之間的19年，A股市場在每年2月的平均月收益率接近4%，明顯優於其他月份的表現。另有數據顯示，有89%的私募更傾向於持股過節，認為當前市場不存在大的系統性風險，市場處於貨幣溫和收緊而經濟持續復甦的狀態。

國海證券也看好市場有望在春節後迎來開門紅。操作上建議投資人可以保留一定的倉位持股過節，輕倉的投資人，仍可以適當介入低估值龍頭股來領取開門紅的紅包，重倉投資人可以適當調整持股結構，分散配置，尤其是可以適度配置部分低估值的銀行股和消費股，進可攻退可守。

國海證券認為，節後市場有望迎來類股輪動，銀行類股有望受益於經濟的持續復甦，值得配置；醫美概念和汽車屬於大消費範疇，未來消費升級趨勢未變，也值得關注。

中信證券指出，宏觀流動性緊平衡前移，預期紊亂下的避險情緒導致近期市場分化更為極致，但後續新發基金規模放緩，以及中小市值股票普跌導致散戶的惜售行為，將弱化新舊資金置換並緩解極端分化行情，預計節後市場將回歸輪動慢漲的均衡狀態。

A股11日起休市，下周四(年初七)開市。