這檔股票半個小時漲出一家寶鋼的市值！

A股股王貴州茅台10日股價再創新高，站上人民幣2,500元大關，截至發稿漲逾5%。有網友戲稱，茅台半小時就漲出一個寶鋼的市值！

貴州茅台9日收盤價為每股人民幣2,456.43元，10日以2,485元高開後，半小時後股價大漲至2,589.99元的歷史新高，據粗略計算，公司市值在半小時內增加人民幣1,600億元。

有網友戲稱，茅台半小時就漲出一個寶鋼的市值，(寶鋼股份市值約人民幣1,540億元)。

2月9日，貴州茅台總市值首次站上人民幣3兆元大關。

截至發稿，貴州茅台股價上漲5%，每股人民幣2,582元。

中信證券最新發布的研報，將貴州茅台目標價上調至3,000元，研報稱，今年春節動銷不斷凝聚更強共識，白酒類股投資依然樂觀，茅台攻守兼備，更多催化下有望引領行業上漲。