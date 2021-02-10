被美聯邦通訊委員會列為國安威脅 華為發起法律挑戰

華為針對美國聯邦通訊委員會（FCC）將該公司認定為對美國通訊網絡國家安全構成威脅的決定，發起法律挑戰。

路透報導，FCC在去年6月正式認定大陸企業華為和中興通訊對美國國家安全構成威脅，禁止美國企業利用83億美元的政府資金從這兩家公司購買設備。去年12月，FCC駁回華為提出的重新考慮「將該公司列為美國通信網路國家安全威脅企業」決定的請求；12月10日，FCC針對華為和大陸電信採取行動，稱已開始啟動撤銷大陸電信在美國業務的營運授權。

華為在9日晚間繳交給美國第五巡迴上訴法院的一份訴狀中指出，FCC的指令超出了其「法定權限」，違反了美國聯邦法律和憲法，是武斷的、任性的，也是對自由裁量權的濫用。