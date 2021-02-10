聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸商務部：大陸1月吸收外資年增4.6％
大陸商務部網站10日披露，1月大陸全國實際使用外資延續去年的發展態勢，當月達人民幣916.1億元，年增4.6%(約134.7億美元，年增6.2%；不含銀行、證券、保險領域)。
從產業來看，第三產業實際使用外資684.6億元人民幣，年增11%，占大陸全國實際使用外資的74.7%。其中，批發和零售業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業分別增長27.2%、71.5%、49.8%。
從來源地看，香港、台灣實際投入金額(含透過自由港投資)分別年增11.3%、32.9%，日本增長27.6%，歐盟增長11%。
從區域分布看，大陸東部、中部、西部地區吸收外資分別增長3.5%、16.7%、24.2%。31個省份中，22個省份吸收外資增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言