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陸商務部：大陸1月吸收外資年增4.6％

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
1月大陸全國實際使用外資延續去年的發展態勢。新華社資料照片
1月大陸全國實際使用外資延續去年的發展態勢。新華社資料照片

大陸商務部網站10日披露，1月大陸全國實際使用外資延續去年的發展態勢，當月達人民幣916.1億元，年增4.6%(約134.7億美元，年增6.2%；不含銀行、證券、保險領域)。

從產業來看，第三產業實際使用外資684.6億元人民幣，年增11%，占大陸全國實際使用外資的74.7%。其中，批發和零售業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業分別增長27.2%、71.5%、49.8%。

從來源地看，香港、台灣實際投入金額(含透過自由港投資)分別年增11.3%、32.9%，日本增長27.6%，歐盟增長11%。

從區域分布看，大陸東部、中部、西部地區吸收外資分別增長3.5%、16.7%、24.2%。31個省份中，22個省份吸收外資增長。

外資 人民幣 香港

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