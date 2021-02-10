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春節假期前 人行本周回收逾4千億資金

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
專家認為，人行仍將保持穩字當頭的基調。中新社資料照片
專家認為，人行仍將保持穩字當頭的基調。中新社資料照片

中國人民銀行表示，臨近春節財政開支進一步增加，為維護春節前流動性平穩，10日在公開市場進行人民幣200億元人民幣7日期逆回購操作，總計本周淨回籠人民幣1,000億元（約新台幣4,200億元）。

人行網站10日公告，以利率招標方式進行人民幣200億元逆回購操作。這是今年以來，人行連續第29個工作日操作逆回購，累計逆回購投放人民幣1兆7,790億元。

10日是大陸春節假期前最後一個交易日，WIND數據顯示，人行本周累計淨回籠資金人民幣1,000億元。

今年以來，人行在工作日均進行逆回購操作，主要以7天逆回購為主。2月4日是人行今年以來首次進行14天逆回購操作，之後的2月5日、2月7日，人行連續進行14天逆回購操作。

對於下一階段貨幣政策，中銀國際首席經濟學家徐高認為，總體來說，新冠肺炎疫情仍然有相當高的不確定性，繼續給經濟運行形成不小的障礙。在這種不確定性的環境中，大陸國內貨幣政策的主要目標仍然是維護經濟增長和金融市場穩定，並不具有全面收緊的條件。

8日晚間，人行發布2020年第4季貨幣政策執行報告。談到下一階段主要政策思路，人行指出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

民生銀行首席研究員溫彬認為，人行仍將保持穩字當頭的基調。總量上，將繼續把好貨幣供應總閘門，保持市場流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。

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